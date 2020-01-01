Елена Бардукова Проблему безработицы в Прикамье будут решать с помощью рекрутингового центра Набор персонала будет вестись под конкретные заявки работодателя Поделиться Поделиться Твитнуть

МФЦ Эспланада

Константин Долгановский

В среду, 12 мая, во время заседания правительства Пермского края министр социального развития региона Павел Фокин сообщил, что в Центре занятости населения Прикамья создан рекрутинговый центр, основная задача которого — целевой подбор персонала под конкретные заявки работодателей.

По словам министра, работа в этом направлении ведётся с Пермской торгово-промышленной палатой. Поиск кадров осуществляется по всему краю.

Кроме того, совместно с блоком промышленности, экономики, строительства Агентства инвестиционного развития Пермского края идёт работа по подбору персонала под инвестпроекты.

«Считаем необходимым отработать все начатые в Прикамье инвестпроекты. Приоритет отдаётся трудоустройству в первую очередь жителей региона. Идёт набор персонала на выполнение строительно-монтажных и отделочных работ на эспланаде в Перми, в ЖК «Любимов» в Березниках, на предприятии «Кама Картон» в Краснокамске, ведётся ещё порядка 20 инвестпроектов», — сообщил Павел Фокин.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в свою очередь добавил, что со стороны минстроя и минтранса региона ждёт кардинального изменения подхода к подрядчикам:

«Буквально надо требовать, чтобы они принимали на работу преимущественно жителей Пермского края, помогая нам решить вопрос занятости населения. Понимаем, что есть привычки, что есть желание на сезонные работы привезти людей из-за пределов региона. Безусловно, это всё в рамках закона, но мы должны доказать, что готовы переподготовить наших жителей, дать им дополнительную квалификацию. Они точно имеют право на работу в строительных и дорожных организациях».

Добавим, по данным министерства социального развития Пермского края, на начало 2021 года Пермский край стал единственным регионом в Приволжском федеральном округе, где показатели безработицы вернулись к допандемийным значениям. Если в августе 2020 года на учёте в Центре занятости населения Прикамья состояло почти 68 тыс. человек, то по состоянию на 1 мая 2021 года — 20,5 тыс. человек.

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