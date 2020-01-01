В Перми состоится российская премьера «33 вариаций» Ганса Цендера Концерт пройдёт 16 мая на сцене Органного зала Поделиться Поделиться Твитнуть

Камерный оркестр Пермской оперы под управлением Артёма Абашева исполнит «33 вариации на 33 вариации» (6+) Ганса Цендера. Российская премьера состоится в Перми на сцене Органного зала Пермской филармонии 16 мая, сообщили в пресс-службе Пермского театра оперы и балета.

Сочинение Цендера должно было прозвучать ещё в 2020-м, в год 250-летия со дня рождения Бетховена, но мировая пандемия внесла свои коррективы в эти планы.

«Тридцать три вариации на тридцать три вариации по Вариациям на вальс Диабелли Бетховена Ганса Цендера» — так целиком звучит название этого произведения.

Ганс Цендер (1936—2019) — немецкий композитор и дирижёр, прославившийся изобретённым им жанром «сочинённая интерпретация». Он представил его в 1991 году, «пересочинив» прелюдии Клода Дебюсси. Затем, в 1993-м, композитор исследовал в этом жанре «Зимний путь» Франца Шуберта, а спустя четыре года — «Фантазию» Роберта Шумана.

За «Вариации на вальс Диабелли» Людвига ван Бетховена Цендер взялся значительно позже — в 2011 году, уже в конце своего творческого пути. Как и в случае с вокальным циклом Шуберта «Зимний путь», эту работу он проделал по просьбе немецкого ансамбля современной музыки Ensemble Modern. По словам Цендера, он много лет не решался подступиться к бетховенским «Вариациям» из-за священного преклонения перед оригиналом.

«Вариации» Бетховена были созданы как часть коммерческой идеи венского издателя и композитора Антона Диабелли. В 1819 году он предложил известным музыкантам написать на определённую тему вариации для фортепиано — по одной от каждого. В число тех, кто создал собственные «Вариации на вальс Диабелли», вошли 50 самых известных композиторов того времени, в том числе Ференц Лист, которому на тот момент было всего семь лет, и Франц Шуберт. Было в этом списке и имя Людвига ван Бетховена. В отличие от своих коллег, он написал не одну, а 33 вариации — монументальное произведение, почти час музыки.

«Сочинённая интерпретация» Цендера деконструирует и заново воссоздаёт произведения Бетховена и Диабелли. Композитор стирает исторические расстояния между ними и сегодняшним слушателем и даёт современные ключи для восприятия музыки прошлого.

Артём Абашев, главный дирижёр Пермского театра оперы и балета:

— Цендер разбирает произведение Бетховена на части и создаёт собственную конструкцию, новое пространство, новое произведение искусства. Можно сравнить это с тем, что скульптура мастера эпохи классицизма предстаёт теперь перед зрителем как современный урбанистический объект. В этой партитуре заложены виртуозные партии. И я рад, что сейчас в театре есть такая команда музыкантов, которая обладает достаточным мастерством, чтобы сыграть это произведение на мировом уровне.

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