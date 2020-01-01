Для будущего бассейна на ул. Новогайвинской согласован колерный паспорт Основными цветами спортивного объекта выбраны серый и колер «синий дельфин» Поделиться Поделиться Твитнуть

Департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми согласовал паспорт внешнего облика трёхэтажного здания плавательного бассейна по адресу ул. Новогайвинская, 50 в Орджоникидзевском районе. Основными цветами для нового бассейна выбраны колер «синий дельфин» и серый.

Цветовой акцент будет сделан на фасадной наклейке «WATERPOOL». «Принятое цветовое решение ассоциируется с водой, что подчёркивает назначение здания», — подчеркнули в ведомстве.

Колерный паспорт разрабатывался подрядной организацией ООО «НПТИ ОРТЕКС» в рамках проектирования спортобъекта.

Новый бассейн в Перми строится на деньги бюджета. Согласно техзаданию объект должен быть оснащён дорожками по 25 м, иметь помещения для занятий спортом, раздевалки, гардеробные, медкабинет.





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