В Пермском крае клещи атаковали 1003 человек Cлучаи заболевания клещевым вирусным энцефалитом не зарегистрированы Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

В Пермском крае зафиксирован сезонный подъём клещевой активности. С начала апреля в медицинские организации региона обратились 1003 человека, пострадавших от укусов клещей, в том числе 124 ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

В результате исследований в 12 случаях (1,5% от исследованных паразитов) клещи являлись переносчиками клещевого вирусного энцефалита; 234 клеща (34,2%) были инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом.

Также выявлено 12 клещей-переносчиков гранулоцитарного анаплазмоза человека и 23 клеща-переносчика моноцитарного эрлихиоза.

Случаи заболевания клещевым вирусным энцефалитом не зарегистрированы.





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