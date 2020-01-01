Минтранс Пермского края: готовность нового моста через Чусовую составляет 22% В ведомстве пояснили, что строительство ведётся согласно утверждённому плану-графику Поделиться Поделиться Твитнуть

Стоимость строительства нового моста через Чусовую составляет больше 15 млрд руб. Предполагается, что он будет открыт в 2021 году

Министерство дорог и транспорта Пермского края опровергло информацию СМИ о том, что готовность нового моста через Чусовую составляет 6%.

В ведомстве заявили, что «на сегодняшний день общая техническая готовность всех выполненных работ составляет 22% — это цифра с учётом принятия работ. На сегодняшний день из 22% принято 5,86%».

На данный момент на объекте завершены работы на двух береговых и одной русловой опорах, параллельно ведутся ещё по пяти русловым опорам. На объекте работают более 450 человек, также привлечён морской флот. Строительство моста идёт по утверждённому в феврале 2021 года плану-графику.

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