Агрофирма похитила из федерального и регионального бюджетов 1 млн руб. Для получения субсидии предприятие предоставило ложные сведения о строительстве молочного комплекса Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, в отношении одного из агропредприятий Прикамья возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Следователи располагают информацией о хищении не менее 1 млн руб. из средств федерального и краевого бюджетов.

В ведомстве поясняют, что для получения госсубсидии представители общества с ограниченной ответственностью предоставили ложные сведения о понесённых затратах при строительстве молочного комплекса на 2 тыс. голов крупного рогатого скота в Кунгурском районе.

Основное возведение комплекса проходило в период с 2012 по 2015 год, тогда как в краевое министерство сельского хозяйства и продовольствия были представлены сведения о том, что строительство велось в 2017 году. Сделано это было намеренно, так как по программе господдержки возврат средств возможен, если с начала создания объекта и до момента обращения за субсидией прошло не более трёх лет.

Расследование уголовного дела продолжается. Окончательная сумма будет установлена после проведения соответствующих экспертиз по изъятой документации.

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