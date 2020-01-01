Григорий Серёдкин «Звезда» одержала выездную победу над дублем «Крыльев Советов» Подопечные Рустема Хузина побеждают в третьей игре подряд Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба ФК «Звезда»

Пермский ФК «Звезда» одержал выездную победу над дублем команды ФНЛ — самарскими «Крыльями Советов-2». Игра в рамках группы «4» ПФЛ состоялась днём 11 мая и завершилась со счётом 1:0 в пользу пермяков.

Единственный гол матча в самом конце первого тайма забил форвард «Звезды» Александр Субботин. С точного паса Андрея Секретова нападающий вышел один на один с вратарём, а после отправил мяч точно в левый угол ворот самарцев.

Напомним, в последних двух играх пермяки одержали домашнюю победу над ФК «Челябинск» (1:0) и на выезде обыграли дубль команды Премьер-лиги — «Урал-2» (3:1).

Последний раз «Звезда» проигрывала 21 апреля, когда на домашнем поле уступила «КАМАЗу» из Набережных Челнов (0:1).

После матча подопечные Рустема Хузина разместилась на шестом месте турнирной таблицы. У пермской команы 12 побед, четыре ничьих и пять поражений. А также 40 очков в активе. Отставание от первой строчки, которую делят ФК «КАМАЗ» и ФК «Тюмень» — девять очков.

Следующий матч в ПФЛ «Звезда» проведёт 19 мая в Перми. Соперник — один из лидеров группы «4» — ФК «Новосибирск» (0+).

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