Рашид Габдуллин покинул пост гендиректора парка им. Горького Предприятие возглавит Александр Целуйко Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Рашид Габдуллин покинул пост генерального директора ООО «Центральный парк развлечений им. Горького» в Перми. Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ внесены 30 апреля и будут официально опубликованы 12 мая, об этом сообщает properm.ru.

Новым гендиректором парка, по данным издания, назначен Александр Целуйко.

Габдуллин подтвердил свой уход, пояснив, что намерен сосредоточиться на развитии других проектов, связанных с туризмом, в том числе горнолыжного комплекса в Губахе. В 2015 году горнолыжный центр был передан в концессию ООО «Карусель Сити» (учредитель — Рашид Габдуллин) на 25 лет. Кроме того, Габдуллин будет развивать свои компании (все они связаны с инфраструктурой отдыха) в Кировской, Ростовской областях, а также в Республике Татарстан.

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