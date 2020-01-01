Уфимская компания внесена в реестр недобросовестных поставщиков Прикамья Причина — срыв сроков строительства социальных объектов в Пермском крае Поделиться Поделиться Твитнуть

Елена Лодыгина

По решению Пермского УФАС России ООО «Уфимская газовая компания» внесено в реестр недобросовестных поставщиков, контракты со стороны заказчиков Прикамья с ним расторгнуты. Причинами стали отставание от графиков, некачественное выполнение работ и судебные процессы, мешающие сдаче объектов в срок.

Напомним, ряд контрактов на строительство социальных объектов в Пермском крае с ООО «Уфимская газовая компания» на общую сумму 590,7 млн руб. был заключён в 2020 году. Как сообщают в пресс-службе администрации краевого правительства, подрядчик сорвал проведение работ по строительству нового здания школы в селе Филипповка (Кунгурский МО), крытого ледового катка в городе Соликамске, поликлиники в селе Юрла.

В настоящее время по объектам в Филипповке и Юрле идут судебные процессы и разрабатываются меры для выбора нового подрядчика. В Соликамске после проведения обследования выбран новый застройщик — ООО «СМУ-1» (г. Пермь).

Добавим, после внесения в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Уфимская газовая компания» не сможет принимать участие в государственных и муниципальных закупках до 2023 года.

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