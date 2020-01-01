Елена Синица
В доме владельца холдинга «Сатурн-Р» прошли обыски
По словам Александра Репина, они были связаны с госсубсидиями агрохолдинга «Русь»
В доме владельца холдинга «Сатурн-Р» прошли обыски. О проведённых в конце апреля оперативных мероприятиях журналистам Ura.ru рассказал сам Александр Репин.
По его словам, обыски были связаны с получением госсубсидий агрохолдингом «Русь». Директора предприятия Андрея Витюховского обвиняют в мошенничестве: якобы он госсубсидией от минсельхоза рассчитался с «Сатурн-Р» за построенную ферму. Предприниматель считает уголовное преследование Витюховского незаконным. По информации Репина, Витюховский воспользовался кредитными средствами.
Как сообщил Александр Репин, в ходе обысков у него был изъят только старый мобильный телефон.
В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю пообещали представить свой комментарий позже.
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