Елена Синица В майские праздники в крае спрос на посуточную аренду жилья превысил предложение в 1,6 раза Сильнее всего спрос превысил предложение в Ленинградской области Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аналитики «Авито Недвижимости» провели анализ динамики спроса на краткосрочную аренду жилья в период майских праздников. По данным исследования, в Пермском крае в это время спрос превысил предложение в 1,6 раза.

В целом по России в майские праздники спрос по отношению к предложению был больше - в 3,3 раза, а в Ленинградской области достиг максимального среди всех регионов показателя - в 12 раз.





В Санкт-Петербурге спрос превысил предложение в 9,8 раза, в Республике Алтай — в 9,7 раза, в Московской области — в 4 раза, а в Москве — в 3,8 раза.





«Майские праздники — любимый россиянами период, когда все отправляются на дачи или в короткие поездки по стране. В этом году праздники внезапно удлинились, а ограничения на перемещения внутри страны, действовавшие в мае 2020 года, почти полностью сняты, что стало поводом для многих устроить себе отпуск и отправиться в небольшое путешествие», — отмечает Артём Кромочкин, руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости».

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