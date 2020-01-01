В путешествия на TOYOTA! Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба компании

Как провести весенние выходные с удовольствием? Прекрасная погода, дружная компания и любимая TOYOTA. Путешествие на автомобиле — отличная идея, напоминают в компании VERRA.

пресс-служба компании

Итак, рецепт идеальной поездки от #ТойотаНаШоссе — всего три простых шага:

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1

Подготовьте автомобиль к дальней дороге в новом сезоне

— сделайте мойку радиатора двигателя и кондиционера — это крайне важная процедура перед дорогой, т.к. соты радиаторов имеют свойство забиваться дорожной пылью и грязью, снижая мощность автомобиля, повышая расход топлива и риск перегрева двигателя

— перезаправьте кондиционер для комфортного климата в салоне

— и обязательно позаботьтесь о дезинфекции кондиционера для удаления вредоносных бактерий и аллергенов (особенно важно для наших маленьких пассажиров!)

Комплекс работ уже доступен для вас в #ТойотаНаШоссе (записывайтесь по телефону: 2-333-444)

пресс-служба компании

2

Выберите один из невероятных маршрутов путешествий с VERRA Travel на сайте https://www.travel.verra.ru/

Самые красивые и неизведанные места Урала, семейные путешествия и туры для активных, позитивных и сильных духом!

3

С уверенностью и отличным настроением отправляйтесь в путешествие и получите максимум удовольствия за рулем вашей TOYOTA!

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