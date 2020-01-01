Ректор Пермского аграрно-технологического университета стал участником праймериз Алексей Андреев поборется за мандат депутата Заксобрания в округе №7 Поделиться Поделиться Твитнуть

Ректор Пермского аграрно-технологического университета Алексей Андреев стал участником предварительного голосования по выборам в краевой парламент. Об этом сообщили в реготделении партии «Единая Россия».

Андреев выдвинул свою кандидатуру по одномандатному округу №7. Сейчас в краевом парламенте его представляет бывший генеральный директор ПАО НПО «Искра» Владимир Шатров.

Напомним, срок выдвижения на праймериз «Единой России» заканчивается 14 мая. Предварительное голосование «Единой России» будет проходить с 24 по 30 мая через портал «Госуслуги».

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