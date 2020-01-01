Трансляцию пермского Парада Победы посмотрели более 200 тыс. человек Количество онлайн-просмотров продолжает расти Поделиться Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

Прямая трансляция торжественного прохождения войск Пермского гарнизона началась в 09:55 утра 9 мая в рамках программы «День Победы на Рифей-ТВ».

По данным Mediahills, зрителями телеэфира стали более 183 тыс. человек. Ещё более 21 тыс. человек посмотрели трансляцию пермского Парада Победы в группе телекомпании в «ВКонтакте», 2,2 тыс. зрителей — на Youtube-канале. Эти цифры продолжают расти, сообщает «Рифей-Пермь».

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