Трансляцию пермского Парада Победы посмотрели более 200 тыс. человек
Количество онлайн-просмотров продолжает расти
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Прямая трансляция торжественного прохождения войск Пермского гарнизона началась в 09:55 утра 9 мая в рамках программы «День Победы на Рифей-ТВ».
По данным Mediahills, зрителями телеэфира стали более 183 тыс. человек. Ещё более 21 тыс. человек посмотрели трансляцию пермского Парада Победы в группе телекомпании в «ВКонтакте», 2,2 тыс. зрителей — на Youtube-канале. Эти цифры продолжают расти, сообщает «Рифей-Пермь».
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