Елена Синица
Дмитрий Красильников назначен ректором ПГНИУ
От приставки «врио» он избавился 5 мая
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В Пермском классическом университете назначили ректора. Им стал Дмитрий Красильников, ранее временно исполнявший обязанности главы университета. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Сообщается, что Дмитрий Красильников приступил к работе в должности ректора 5 мая. Занимать эту должность он будет до 4 мая 2026 года.
Приказ о его назначении 30 апреля подписал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Также сообщается, что в ближайшее время будет принята стратегия вуза до 2030 года, а также разработан инфраструктурный план развития кампуса.
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