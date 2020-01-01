Елена Синица Дмитрий Красильников назначен ректором ПГНИУ От приставки «врио» он избавился 5 мая Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Красильников

Константин Долгановский

В Пермском классическом университете назначили ректора. Им стал Дмитрий Красильников, ранее временно исполнявший обязанности главы университета. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Сообщается, что Дмитрий Красильников приступил к работе в должности ректора 5 мая. Занимать эту должность он будет до 4 мая 2026 года.





Приказ о его назначении 30 апреля подписал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.





Также сообщается, что в ближайшее время будет принята стратегия вуза до 2030 года, а также разработан инфраструктурный план развития кампуса.









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