В апреле застройщик «СтройПанельКомплект» отметил 60-летие деятельности Поделиться Поделиться Твитнуть

С компании СПК началась история массового панельного домостроения в Пермском крае. Из панелей, выпущенных на заводе, в 1961 году был возведен первый многоквартирный дом на улице Студенческая, 15, напоминают в пресс-службе предприятия.

Массовое жилищное строительство положило начало развитию нового облика города и повышению комфорта проживания в нем. В 1995 году предприятие было преобразовано в Акционерное общество «СтройПанельКомплект». Началась новая эпоха в истории завода.

За годы работы из панелей, которые производил завод, были возведены многие районы города: Садовый, Крохалевка, Парковый, Юбилейный. История «СтройПанельКомплект» — это история многих поколений пермяков — жителей домов и комплексов, сотрудников, которые в разные годы трудились на производстве и создают его историю сегодня.

«СтройПанельКомплект» — это предприятие полного цикла, которое строит жилые комплексы, производит железобетонные изделия и другие строительные материалы. Это огромное производство с проектной мощностью в 150 000 куб.м ЖБИ в год, это районы комплексной застройки, объемом в сотни тысяч квадратных метров, это три технологии строительства по которым реализуются жилые дома и объекты социальной инфраструктуры. На предприятии трудится около 800 человек. Ежегодно СПК вводит в эксплуатацию до 70 000 кв.м. жилья. Каждый год новоселами СПК становится несколько тысяч человек.

Компания неизменно держит курс на возведение доступного, комфортного и качественного жилья для жителей Пермского края.

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