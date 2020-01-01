За неуплату налогов компания из Соликамска может лишиться автобуса ООО «Камастрой» задолжало бюджету более 1 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: УФССП России по Пермскому краю

Отдел судебных приставов по г. Соликамску и Соликамскому району УФССП России по Пермскому краю контролирует взыскание задолженности с ООО «Камастрой». Организация не заплатила более 1 млн руб. налогов.

Для принудительного взыскания средств судебный пристав арестовал принадлежащий компании автобус ПАЗ-4234. Как сообщили в УФССП по Пермскому краю, если организация в ближайшее время не погасит долг, автобус будет передан на оценку и реализацию. Вырученных от его продажи денежных средств хватит для полного погашения долга.

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