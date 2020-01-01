Предприятие в Лысьве не выплатило зарплату 114 сотрудникам Частично с работниками компания расплатилась только после ареста счетов и техники Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото пресс-службы УФССП России по Пермскому краю

Сотрудники лысьвенского дорожного предприятия обратились в прокуратуру и органы принудительного исполнения с просьбой взыскать с работодателя долг по заработной плате.

На счета юрлица и принадлежащие ему 14 единиц техники судебный пристав-исполнитель наложил арест. С расчётного счета организации-должника было списано более 5,3 млн руб. в пользу 76 сотрудников.

Сейчас предприятие остаётся в долгу перед 38 работниками. Если руководство не предпримет никаких мер, погашение задолженности будет осуществляться через принудительную реализацию арестованного имущества, сообщают в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю.

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