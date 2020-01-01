Проект капремонта причалов речного вокзала передан в Госэкспертизу Её итоги должны быть известны уже в мае Поделиться Поделиться Твитнуть

Причал речного вокзала Перми

permkrai.ru

Проект капитального ремонта причалов речного вокзала Перми, который выполняло ООО «ПФ «ОРТА», передан в Госэкспертизу. Об этом сообщили в министерстве транспорта Пермского края. Как полагают в ведомстве, её итоги будут известны уже в мае, после чего объявят аукцион на проведение строительно-монтажных работ.

Подрядчик должен приступить к ремонту осенью 2021 года. В зимнее время, когда в Каме спадёт уровень воды, начнутся мероприятия по укреплению берега. В перечень работ входит также полная реконструкция части привокзальной площади с арт-объектом «Счастье не за горами».

После завершения всех этапов пространство этой территории станет двухуровневым. На верхнем уровне расположится променад, примыкающий к вокзалу. Нижний уровень частично будет использоваться под транспортную инфраструктуру. Полностью капитальный ремонт причалов должен быть завершён к концу 2022 года.

По предварительной информации, стоимость работ составит 500 млн руб.

Капитальный ремонт причалов речного вокзала — один из приоритетных проектов, реализуемых к 300-летию Перми.

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