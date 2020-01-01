В Перми с 12 мая закроют движение транспорта на участке ул. Петропавловской Причина — ремонт теплосетей Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

На ул. Петропавловской в центре города от ул. Газеты «Звезда» до Сибирской сотрудники Пермских тепловых сетей приступают к ремонту участка тепломагистрали. Для проведения работ с 12 мая здесь закрывается проезд всех видов транспорта, сообщает «Рифей».

Проект является продолжением перекладок прошлых лет, когда на ул. Газеты «Звезда» была смонтирована новая тепломагистраль на участке от ул. Пермской до ул. Петропавловской.

Ремонт ещё одного участка тепломагистрали, на ул. Пионерской, с перекрытием движения транспорта между ул. Глеба Успенского и Седова начинается 11 мая. После демонтажа изношенных трубопроводов здесь проведут очистку дренажной системы и колодцев. Это позволит смонтировать здесь новый канал тепломагистрали.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.