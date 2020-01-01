Росреестр Прикамья внес в ЕГРН сведения о границах 1307 населённых пунктов Это на 307 границ больше, чем было по состоянию на 1 апреля 2020 года Поделиться Поделиться Твитнуть

На территории Пермского края продолжаются работы по наполнению Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) сведениями о границах населённых пунктов. По состоянию на 1 апреля 2021 года в ЕГРН внесены сведения о границах 1307 населённых пунктов. Это на 307 границ больше, чем по состоянию на 1 апреля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра.

Как отметила Елена Чернявская, заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю, «за первый квартал этого года внесены сведения о границах 63 населённых пунктов в Пермском муниципальном районе, Юсьвинском, Куединском муниципальных округах, Губахинском, Кизеловском, Краснокамском городских округах. В прошлом году за первый квартал были внесены сведения о границах 42 населённых пунктов».

В Управлении Росреестра по Пермскому краю обращают внимание землепользователей на необходимость учёта информации о местоположении границ населённых пунктов при уточнении местоположения границ своих земельных участков, чтобы избежать проблем, связанных с пересечением границ.





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