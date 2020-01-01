Треть жителей Пермского края планируют отказаться от отпуска этим летом Это меньше, чем в «пандемийном» 2020 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

Исследовательский центр Зарплаты.ру выяснил, сколько жителей Прикамья не поедут в отпуск летом 2021 года.

По данным онлайн-опроса, 29% его участников приняли решение не брать отпуск этим летом.

Для сравнения: в «пандемийном» 2020 году, по данным исследований, без летнего отдыха решили обойтись более половины опрошенных респондентов.

Среди причин отказа участники опроса указали высокие цены на отдых (29%), закрытие большинства границ (19%), высокий курс доллара (16%), сложную ситуацию с коронавирусом (14%), недостаток средств (11%).

Часть опрошенных (4%) указали, что на решение повлияло закрытие границ с Турцией.

Среди тех, кто всё-таки решился на летний отпуск, 23% планируют провести его на даче, 21% — будут путешествовать, 15% — останутся дома. Ещё 9% респондентов пока не определились с местом проведения отпуска.

















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