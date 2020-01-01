В двух районах Перми ожидается отключение холодной воды Отключение связано с проведением планово-ремонтных работ Поделиться Поделиться Твитнуть

ПАО «МегаФон»

Во вторник, 11 мая, с 10:00 до 19:00 холодная вода будет отключена в Мотовилихинском районе Перми по адресам: ул. Гашкова, 26, 28, 28а, 30/3, 34; ул. Сигаева, 17а, 19а, 21а, 2а, 4а, 4б.

В четверг, 13 мая, с 09:00 до 15:00 отключат холодное водоснабжение в Индустриальном районе: ул. Дениса Давыдова, 10, 11, 12, 13, 15, 17; шоссе Космонавтов, 197а; ул. Мира, 108, 110, 112, 114, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 89.

Отключение связано с проведением планово-ремонтных работ, сообщает «Новогор-Прикамье».

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