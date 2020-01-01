На месте завода смазок и СОЖ в Перми появится жилой комплекс Строительством займётся дочерняя компания АО «ПЗСП» Поделиться Поделиться Твитнуть

ООО «Спецстрой Яблочкова, 26» — дочерняя компания АО «ПЗСП» — займётся освоением территории бывшего завода смазок и СОЖ в Свердловском районе Перми. На участке площадью порядка 12 га будет построен жилой квартал, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

В компании изданию пояснили, что в квартале запланировано возведение домов комфорт-класса и детского сада. Уже ведётся проектирование комплекса, продажи и строительство первого комплекса начнутся во втором квартале текущего года. Площадь будущей новостройки составит почти 32 тыс. кв. м.

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