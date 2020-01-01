Елена Синица SuperJob: более трети пермяков хотели бы ездить на беспилотном транспорте Примерно столько же жителей города высказались против беспилотников Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Около 37% жителей Перми готовы ездить на беспилотном транспорте. Об этом сообщает сервис по поиску работы SuperJob.

Почти столько же пермяков (36%), наоборот, не хотят пользоваться таким видом транспорта.





Ещё 27% затрудняются дать ответ.





В целом по России 37% опрошенных признались, что не готовы испытывать на себе такую технологическую новинку. Такое своё решение респонденты аргументировали тем, что не хотят лишаться удовольствия от вождения, опасаются за свою безопасность.





Помимо этого, часть опрошенных отмечала, что в России нет необходимой законодательной базы и инфраструктуры.





Ещё 36% готовы пересесть в беспилотники, объясняя это желанием быть в авангарде прогресса и лично убедиться в преимуществах нового транспорта.





Однако порядка 27% опрошенных всё же затруднились дать однозначный ответ.





Согласно исследованию, мужчины готовы перейти на беспилотный транспорт чаще, чем женщины: 43% против 28%.





При этом чаще в пользу беспилотного транспорта высказывались респонденты с доходом свыше 80 тыс. руб.





Среди городов-миллионников чаще всего о своём желании опробовать беспилотный транспорт сообщали жители Казани (45%), Екатеринбурга, Воронежа, Уфы и Челябинска (по 42%), реже всех — респонденты из Нижнего Новгорода (33%) и Волгограда (34%).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.