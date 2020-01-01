Елена Синица
В Пермском крае выявлено 98 новых случаев заражения COVID-19
Умерли за сутки восемь человек
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По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 98 случаев заражения коронавирусом. Из них 39 человек проходят лечение в больницах, а 59 — амбулаторно.
В числе заболевших — 35 пациентов мужского пола, 63 — женского. Кроме этого, выявлено трое инфицированных детей.
В возрасте от 15 до 29 лет — 10 заболевших человек, от 30 до 49 — 22, 43 человека — в возрасте 50–64 лет, 20 человек 65 лет и старше.
Круг контактировавших лиц также определён.
Выздоровели за сутки 52 человека, умерли — восемь.
В ковидных отделениях больниц сейчас находятся 579 человек, из них к аппаратам ИВЛ подключены 45 человек.
Всего за период пандемии в крае выявлено 55 340 случаев заражения коронавирусом.
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