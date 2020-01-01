Елена Синица Краевое минприроды лишило несколько предприятий лицензий на недропользование Предприятия нарушили условия лицензий на право пользования участками недр местного значения Поделиться Поделиться Твитнуть

Минприроды Пермского края досрочно прекратило права пользования недрами четырёх предприятий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В 2020 году министерство выявило нарушения условий пользования недрами рядом предприятий. Однако нарушения не были устранены в установленный срок. В связи с этим было принято решение отозвать лицензии.





Так, лицензии на право пользования недрами лишены следующие предприятия:





— ООО «Западуралнеруд» на южной части Северного участка Губахинского месторождения известняков в Губахинском городском округе;





— ООО «РесурсСтройПермь» на Сервинском месторождении гравийно-песчаной смеси в Кочёвском муниципальном округе;





— ООО Агрофирма «Плодородие» на Кондратовском участке торфа в Пермском муниципальном районе;





— ООО «Альтернатива» на Чернушинском участке гравийно-песчаной смеси в Чернушинском городском округе.





При этом ООО «Заадуралнеруд» и ООО Агрофирма «Плодородие» обязаны провести за свой счёт консервацию карьеров.

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