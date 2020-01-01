Елена Синица Летом «Победа» запустит прямые рейсы из Перми на Кипр Рейсы будут осуществляться один раз в неделю Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Лоукостер «Победа» начал продажу билетов на рейсы в Ларнаку (Кипр) из Перми, Казани и Екатеринбурга. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании.

Сообщается, что полётная программа из Перми начнётся с 14 июня. Из Екатеринбурга первый рейс планируется 15 июня, а из Казани — 16 июня.

Отмечается, что в летний сезон рейсы из этих городов будут осуществляться один раз в неделю.





Продажа билетов открыта на сайте авиакомпании.





В расписании пермского аэропорта рейсы пока не появились.





Ранее перелёты из Перми на Кипр также осуществляли авиакомпании «Россия» и «Уральские авиалинии».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.