На ремонт прикамских дорог планируют потратить около 2 млрд руб. Итоги конкурсов будут подведены 7 июня Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Объявлены два аукциона на проведение реконструкции региональных дорог общего значения. Сумма контрактов составляет более 1,8 млрд руб.

Максимальная стоимость первого лота — 840 млн руб. На эти деньги планируется привести в порядок 52,7 км участков дорог Пермь — Березники, Кунгур — Соликамск, Коса — Соликамск, Усолье — Сороковая, Кудымкар — Пожва, Полазна — Чусовой.

Максимальная цена второго лота — 976,2 млн руб. Победитель аукциона отремонтирует почти 68,3 км участков дорог Сретенское — Рождественское, Оса — Чернушка, Кукуштан — Чайковский, Карагай — Вознесенское, Очёр — Верещагино — Сива; Сива — Кизьва — Нытва — Кудымкар, Голдыри — Орда — Октябрьский.

На всех участках победители аукционов должны будут закончить работы до 30 августа 2022 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.