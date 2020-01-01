С экс-гендиректора Кунгурского машзавода хотят взыскать более 632 млн руб. Рассмотрение заявления в Арбитражном суде Пермского края состоится 10 июня Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Анастасия Шалаева, конкурсный управляющий ООО «Кунгурский машиностроительный завод», обратилась в Арбитражный суд Пермского края с требованием привлечь бывшего гендиректора завода Михаила Змеева к субсидиарной ответственности, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

В конкурсную массу общества управляющий просит взыскать 632,2 млн руб. Рассмотрение заявления назначено на 10 июня.

Напомним, в 2014 году ОАО «Кунгурский машиностроительный завод» по иску ООО «СБК Геофизика» было признано банкротом с долгом свыше 700 млн руб. Часть имущества общества арендовало ООО «Кунгурский машиностроительный завод», оно же трудоустроило сотрудников акционерного общества.

С апреля по ноябрь 2017 года генеральным директором предприятия работал Михаил Змеев. В конце 2018 года ООО остановило работу, в начале 2019-го — признано банкротом.

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