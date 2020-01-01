В Перми на выходные меняются маршруты трёх автобусов Это связано с проведением ремонтных работ в районе ул. Дружбы Поделиться Поделиться Твитнуть

ООО «Новогор-Прикамье»

С 23:00 7 мая до 05:00 11 мая «Новогор-Прикамье» проводит ремонтные работы в районе дома №23 на ул. Дружбы в Перми. На это время изменено движение автобусных маршрутов №16, №30 и №68.

В направлении ул. Макаренко данные автобусы будут следовать по улицам Крупской, КИМ, Тургенева и далее по маршрутам, сообщают в департаменте транспорта городской администрации.

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