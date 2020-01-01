За сутки новые заражения коронавирусом зафиксированы в 14 муниципалитетах Прикамья В Перми СOVID-19 подтверждён у 67 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Из 93 случаев диагностирования COVID-19 за минувшие сутки 67 зафиксированы в Перми.

По четверо заболевших — в Большесосновском муниципальном районе и Октябрьском городском округе, по три случая выявлено в Александровском и Соликамском городских округах.

В Чайковском, Чусовском и Лысьвенском городских округах заболели по два человека, в Сивинском муниципальном округе, Горнозаводском, Добрянском, Верещагинском, Березниковском и Губахинском городских округах — по одному.

По данным Роспотребнадзора, всего в Прикамье подтверждено 55 147 случаев COVID-19.

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