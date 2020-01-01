Рузанна Баталина корреспондент Афиша уикенда Рассказываем, что посмотреть, послушать, посетить в эти выходные, с 7 по 9 мая Поделиться Поделиться Твитнуть

7 мая с 04:40 до 03:30 8 мая TheatreHD покажет оперу Беллини «Норма» (16+) в постановке THe Met. Режиссёр Дэвид Маквикар использует контрастность произведения и переносит романтическую музыку в мрачный лес, населённый друидами. С одной из самых сложных сопрановых партий чудесно справляется Сондра Радвановски, балансирующая между мощным героизмом и деликатным лиризмом.

7 мая в 17:00 на «Заводе им. Шпагина» пройдёт концерт «Долгожданная весна» (6+) камерного оркестра «Орфей». Прозвучат песни советских авторов и исполнителей XX века, которые помогали жителям нашей страны в трудные времена, вдохновляли и поддерживали их.

7 мая в 22:00 пройдёт онлайн-экскурсия «Викинги Скандинавии» (12+) .

8 мая с 04:40 до 03:30 9 мая TheatreHD покажет оперу Берга «Воццек» (16+) . Страдания «маленького человека» на фоне войны и солдатчины, описанные Георгом фон Бюхнером в XIX веке, в начале ХХ века для Альбана Берга наложились на опыт Первой мировой войны. Уильям Кентридж в своём спектакле сохраняет атмосферу Первой мировой, но его фирменные тени и проекции расширяют пространство интерпретации до разговора о судьбе человека на войне в любое время.

8 мая в 12:00 и 15:00 и 9 мая в 16:00 и 18:30 Пермский академический Театр-Театр («Сцена-Молот») приглашает на концерт «Один солдат на свете жил…» (12+) — самые пронзительные стихи и песни, дневниковые записи, воспоминания Булата Окуджавы в исполнении Альберта Макарова. Это авторский концерт-посвящение дню рождения знаменитого поэта-фронтовика и Великому Дню Победы.

8 мая в 15:00 TheatreHD и «Кристалл IMAX» покажут новый фильм Фила Грабски о воскресении Христа «Воскресение в искусстве» (12+) . В объективе оказываются произведения от раннехристианских времён и до наших дней, рассказывающие нашу общую историю. Съёмки фильма проходили в Иерусалиме, по всей Европе и в США.

8 мая в 17:00 на «Заводе им. Шпагина» пройдёт концерт камерного оркестра Пермской оперы. Дирижёр — Владимир Ткаченко.

9 мая с 04:40 до 03:30 10 мая TheatreHD покажет оперу Пуччини «Мадам Баттерфляй» (16+) в постановке Энтони Мингеллы на сцене Мет. В центре оперы не просто история любви, а конфликт Востока и Запада, глубинное непонимание, в котором и кроется исток трагедии.

9 мая в 14:00 и 16:00 киноцентр «Премьер» приглашает на «Кино в День Победы» (12+). Зрители увидят фильмы «От Орла до Праги» и «Ржев».

9 мая в 15:00 «Завод им. Шпагина» приглашает на интерактивную лекцию проекта «Здесь ковали Победу» «Пермские заводы — вклад в Победу» (12+, от 15 лет) . Участники узнают о том, как помогала фронту Пермь (в годы войны — Молотов): пермские моторы и пушки, бронекатера и бронепоезда, порох для «катюш» и военно-полевые телефоны. Лекцию читает экскурсовод и краевед Милана Фёдорова.

9 мая в 15:00 в Органном концертном зале пройдёт концерт «Память сердца» (6+). Прозвучат песни советских композиторов: «Журавли», «В землянке» и другие. Лауреат международных конкурсов Маргарита Соснер (сопрано) исполнит романсы Сергея Рахманинова. В исполнении солистов «Хорус-квартета» и лауреата международных конкурсов органистки Евгении Камянской прозвучит духовная музыка. Уральский государственный камерный хор исполнит «К вам, павшие» Родиона Щедрина. В концерте принимают участие и юные музыканты — лауреаты краевого конкурса «Русская фантазия — 2021».

9 мая в 17:00 на «Заводе им. Шпагина» пройдёт концерт академического хора «Млада» «Песни Великой Победы» (6+).

9 мая в 22:00 пройдёт онлайн-экскурсия «Музей Дали» (12+) .

До 29 мая в Доме Мешкова проходит выставка «Пермь — Прага. 1945» (12+). Жители Молотовской (Пермской) области освобождали Чехословакию в составе танковых, артиллерийских, пехотных и авиационных частей, партизанских отрядов и госпиталей. На выставке представлены фотографии, документы, награды и личные вещи пермяков-участников этих событий из фондов Пермского краеведческого музея.

До 31 декабря в частной кондитерской «Грибушин» проходит благотворительная выставка репродукций живописных работ Эрика Дмитриевича Прена (1894–1985) из фондов Пермской художественной галереи «Русский англичанин» (0+).

До 12 мая галерея «Дом Боне» приглашает на выставку Ольги Молчановой-Пермяковой «В юбке» (12+).

До 19 мая Пермская арт-резиденция представляет выставочный фото-литературный проект «ФотоКвест. Путешественники во времени» (0+), посвящённый 50-летию Народного фотоклуба «Пермь». В проекте принимают участие 22 фотохудожника клуба. Гостей ждёт путешествие во времени от историка Владимира Туркина, фотодетектив пермского писателя Владимира Щербакова и многое другое.

До 18 июля музей современного искусства PERMM приглашает на выставку Владимира Архипова «Предметы гордости и стыда» (0+) и выставку «Алексей Гастев. Как надо работать» (12 +).

Ежедневно с 7 мая работает уличная выставка «Я помню. Юнгородок» (6 +) на «Тихом Компросе» между памятником Борису Коноплёву и фонтаном. Уличная экспозиция посвящена жизни и трудовому подвигу подростков, которые во время Великой Отечественной войны работали на моторостроительном заводе №19 (сейчас «ОДК-Пермские моторы»). Исторические фотографии, уникальные документы, цитаты из приказов директора завода А. Г. Солдатова, а главное — лица и воспоминания сейчас уже ветеранов, а тогда — совсем ещё девчонок, наравне со взрослыми выпускавших детали для моторов Победы.

Ежедневно можно увидеть проект Акрама Хана The Silent Burn Project (16+) . В составе проекта — короткометражные танцевальные и музыкальные фильмы с артистами студии, снятые в разных уголках света и затрагивающие важные для режиссёра темы, а также документальный фильм, погружающий зрителя в закулисье знаменитой труппы.

Ежедневно можно увидеть оперу «Пеллеас и Мелизанда» (16+) . Сценограф — Марина Абрамович.

Ежедневно можно увидеть балет Сиди Ларби Шеркауи «Кочевник» (16+) . Одиннадцать танцоров на сцене с помощью своих тел воплощают все образы пустыни, и прекрасные, и ужасающие, оказывая на зрителя невероятно сильный эмоциональный эффект.

Ежедневно проходит показ кинопроекта «Агентство» (16+) . Это 10-серийный фильм в жанре детектива и психологического триллера, который снял театральный режиссёр Алвис Херманис. Действие происходит в Латвии летом 2020 года, а центральная тема — «история о мире, который меняется, и трогательной вере в то, что в нём по-прежнему можно всем манипулировать».

Ежедневно можно увидеть концерт в исполнении Чечилии Бартоли, Даниэля Баренбойма и Венского филармонического оркестра (16+) . Трансляция из Большого фестивального дворца в Зальцбурге.

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