В Прикамье выявлено 93 новых случая заражения COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае за прошлые сутки выявлено 93 новых случая заражения COVID-19. Десять человек проходят лечение в больницах, 83 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей, сообщают в краевом Роспотребнадзоре.

В числе выявленных 93 инфицированных: 42 пациента мужского пола, 51 — женского, также среди заболевших трое детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет — 14 человек, от 30 до 49 лет — 27 человек, 31 в возрасте 50-64 лет и 18 человек старше 65 лет.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 55 тыс 147 человек.

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