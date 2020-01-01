Сергей Данилов На время ремонта трамвайных путей в тоннеле на ул. Дзержинского движение закроют Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

В связи с ремонтом трамвайных путей будет временно закрыто движение транспорта по ул. Дзержинского в тоннеле между улицами Дзержинского и Вишерской. Закрытие тоннеля для транспорта планируется с 22 мая до 3 июля, сообщают в администрации Перми.

Подрядная организация выполнит демонтаж трамвайных путей, устройство нового основания, верхних строений с рельсошпальной решёткой, а также установит покрытие из бетонных плит.

Объезд закрытого участка возможен по улицам Дзержинского, Окулова, Локомотивной, Барамзиной.

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