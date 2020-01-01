Сергей Данилов Дмитрий Махонин возглавил группу глав регионов «с сильным влиянием» в рейтинге АПЭК Поделиться Поделиться Твитнуть

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) по итогам апреля подготовило рейтинг влияния губернаторов. Результаты исследования обнародовали «Известия».

Глава Пермского края Дмитрий Махонин возглавил группу «с сильным влиянием», в неё вошли 30 руководителей регионов. Вслед за ним в десятке лидеров оказались: врио губернатора Дагестана Сергей Меликов, губернатор Красноярского края Александр Усс, Свердловской области Евгений Куйвашев, Севастополя Михаил Развожаев, Курской области Роман Старовойт, Башкирии Радий Хабиров, Иркутской области Игорь Кобзев, Тверской области Игорь Руденя, Удмуртии Александр Бречалов.



Регионы «с очень сильным влиянием» (с 1-го по 20-е место) возглавил мэр Москвы Сергей Собянин. На втором и третьем местах главы Чечни Рамзан Кадыров и Татарстана Рустам Минниханов соответственно.

Как отмечается в документе, подготовленном АПЭК, определяющими для положения глав субъектов в апрельском рейтинге стали упоминание их в послании президента, ротация в губернаторском корпусе, планы по развитию транспортной, социальной и туристической инфраструктуры, а также публичные конфликты и антикоррупционные процессы.

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