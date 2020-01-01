К 9 Мая «лукойловцы» запустили после редизайна сайт «Имена Победы» Поделиться Поделиться Твитнуть

Ко Дню Победы команда проекта обновила дизайн сайта ИМЕНА-ПОБЕДЫ.РФ, где собраны истории о фронтовиках-нефтяниках, тружениках тыла, обеспечивших в военное время армию топливом. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Проект «Имена Победы» стартовал в 2020 году и был приурочен к празднованию 75-летия Победы. За год силами команды проекта и жителей Прикамья в картотеке собрано более 550 биографических справок и фотографий участников Великой Отечественной войны. Отраслевая летопись содержит воспоминания о фронтовиках и тружениках тыла, а также о медработниках, узниках концлагерей, блокадниках, которые до или после войны работали в нефтяной промышленности.

Одной из последних историй, опубликованных на сайте, стали воспоминания о войне труженицы тыла Виктории Анатольевны Шавриной. В 1942 году 16-летняя Виктория пришла работать в контору «Электроток» Краснокамского нефтепромысла.

«Половину штата в то время составляли женщины, заменившие ушедших на фронт мужчин. Жили в бараках в окрестностях Краснокамска, никаких тебе автобусов — добирались как могли, но никто не опаздывал! Все работали на пределе, часто оставались сверхурочно, в ночную смену. Высокие нормы не только выполнялись, но и перевыполнялись», — вспоминает ветеран.

После войны Виктория Шаврина получила высшее образование, стала главным энергетиком и участвовала в становлении энергетических служб нефтепромыслов Полазны, Осы и Ножовки.

«Имена Победы» — первая отраслевая энциклопедия об участниках Великой Отечественной войны — работниках нефтегазового сектора. Миссия проекта — сохранить память и подчеркнуть значительный вклад нефтяников в достижение Победы.

Кроме того, в преддверии праздника более 2 тыс. подарков ветеранам, труженикам тыла и их вдовам будет вручено в рамках традиционной акции «Гордимся вами и благодарим». Акция ежегодно проходит в 26 районах деятельности компании в Прикамье. Все корзины доставляются адресатам накануне Дня Победы. В этом нефтяникам помогают сотрудники местных администраций и волонтёры.

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