«Метафракс» приступил к строительству производства параформальдегида Поделиться Поделиться Твитнуть

Метафракс

Компания «Метафракс Кемикалс» приступила к возведению установки по выпуску параформальдегида мощностью 30 тыс. тонн в год. Работы ведутся на производственной площадке в Губахе Пермского края, сообщают в пресс-службе предприятия.

Будет построено здание, в котором разместятся производственный отсек, склад готового продукта, центральный пульт управления с административно-бытовыми помещениями и трансформаторная подстанция. Будут также возведены градирня водооборотного цикла с насосной станцией, узел погрузки в железнодорожный и автомобильный транспорт и внутрицеховая эстакада, обустроены железнодорожные пути и места для хранения контейнеров.

Параформальдегид, по словам генерального директора компании Владимира Даута, станет высококачественным заменителем формальдегида благодаря его низкой реакционной способности и стойкости к полимеризации.

— Мы будем получать твёрдый продукт в виде гранул, не имеющий ограничений по длительности перевозки и срокам хранения. При его растворении образуется водный раствор формальдегида. Его можно использовать для получения любых производных. После сдачи агрегата в эксплуатацию «Метафракс» станет единственным производителем на всём постсоветском пространстве, способным обеспечить потребности рынка параформальдегида в России. Часть продукции будет направлена на экспорт, — пояснил Владимир Даут.

Предприятие планирует выпускать параформальдегид марки А, предназначенный для изготовления пластмасс, красок, смол, клеевых составов, изоляционных материалов. Продукт широко применяется в производстве ДСП и МДФ в качестве связующего полимера. Этот же вид предназначен для производства гербицидов в сельском хозяйстве и антисептиков в животноводстве.

Исполнителями проекта являются лицензиар технологии — датская компания GEA Process Engineering A/S и отечественный разработчик проектной и рабочей документации — компания «Тулагипрохим». Генеральным подрядчиком выступило ООО «Алтэкс-строй».

Возведение установки ведётся в рамках инвестиционного проекта по созданию производства параформальдегида и формалина на производственной площадке в Губахе. Запуск новых установок позволит создать на предприятии более 30 рабочих мест и увеличить внутреннюю переработку метанола, что предусмотрено стратегией развития компании.

При подписании совместного меморандума компаниями «Метафракс» и «Алтэкс-Строй» в июле 2020 года глава Пермского края Дмитрий Махонин особо подчеркнул, что проект возведения установки параформальдегида направлен на импортозамещение.

— Это значит, что российские предприятия снизят зависимость от импортной продукции. В Губахе появится более 30 новых высокооплачиваемых и высококвалифицированных рабочих мест. Социальная программа компании формирует в Губахе центр стабильности. Когда таких «центров» много, качество жизни в регионе ощутимо выше, — отметил Дмитрий Махонин.





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