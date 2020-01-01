Проект «Азота» «Здравствуйте, мои родные…» вновь признан лучшим Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Масштабный проект филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» «Здравствуйте, мои родные…», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, вновь признан лучшим. Он стал лауреатом ХIII Всероссийского конкурса «Корпоративный календарь — 2021», который состоялся в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба предприятия.

За право стать лучшими соревновались 54 календаря из пяти федеральных округов. Авторы проектов — креативные команды известных отечественных компаний, издательств и специализированных агентств. Среди тех, кто вошел в шорт-лист, — ПАО «Т Плюс», АО «Сибирская угольная энергетическая компания», АО «Объединённая судостроительная корпорация», АНО ДПО «Корпоративный университет РЖД» и другие.

Основа проекта «Азота» — интерактивный календарь «Здравствуйте, мои родные…». Заводчане читают письма азотчиков, которые были написаны в годы Великой Отечественной войны. Иллюстрацией к письмам стали живые фотографии, реконструкции реальных фото времён Второй мировой войны. В съёмках также участвовали сотрудники предприятия и их дети. На каждой странице календаря размещён QR-код, перейдя по которому можно посмотреть, как оживают кадры, и послушать фронтовые письма.

Напомним, что в 2020 году календарь стал победителем в основной номинации «Лучший корпоративный календарь» Национального конкурса корпоративных календарей «Серебряные нити — 2020».

Екатерина Вознесенская, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по связям с общественностью:

— Проект «Здравствуйте, мои родные…» объединил многие мероприятия, которые проходили на «Азоте» и в Березниках в прошлом, 2020-м, году. Письма заводчан, которые ушли на фронт и не вернулись, стали связующим звеном между поколениями горожан. Этот проект будет ещё долго жить. Накануне Дня музеев, 18 мая, мы передадим часть календарей в музеи школ города Березники.

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