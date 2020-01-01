Сергей Данилов В Прикамье выявлено 96 новых случаев заражения COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае за минувшие сутки выявлено 96 новых случаев заражения COVID-19. Из выявленных 27 человек проходят лечение в больницах, 69 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей, сообщают в краевом управлении Роспотребнадзора.

В числе 96 новых инфицированных — 40 мужчин и 56 женщин. Среди заболевших — шесть детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет — 12 человек, от 30 до 49 лет — 35 человек, 26 в возрасте 50–64 лет и 17 человек старше 65 лет.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 55 054 человек.

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