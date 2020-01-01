На акцию «Бессмертный полк» зарегистрировались уже более девяти тысяч жителей Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

В 2021 году народный онлайн-парад состоится 9 Мая в 15:00 по местному времени во всех регионах России и в примерно ещё ста странах.

ЦУР Пермского края сообщает, что зарегистрироваиось 9235 жителей края. Почтить память фронтовиков может каждый, регистрация закончится уже 7 мая.

Для участия нужно загрузить на официальный сайт https://2021.polkrf.ru/ фотографию родственника-фронтовика и информацию о нём. Потом анкету проверят и сообщат время, когда героический предок появится в эфире. А после трансляции можно будет получить запись этого фрагмента. Те, кто участвовали в прошлом году и не собираются вносить какие-то изменения, могут повторить свою уже одобренную заявку на сайте.

В 2020 году «Бессмертный полк» прошёл в онлайн-формате из-за коронавирусных ограничений. Трансляция шла 20 дней, её посмотрели около 25 миллионов человек во всем мире.

В этом году может состояться живое шествие «Бессмертного полка». Если эпидемиологические условия позволят, акция пройдёт 24 июня, но пока разрешение Роспотребнадзора на это не получено.

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