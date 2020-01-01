Сергей Данилов В Перми создаётся экспертный совет при главе города Поделиться Поделиться Твитнуть

Экспертный совет возглавит глава Перми Алексей Дёмкин. В работе нового совещательного органа будут принимать участие эксперты и специалисты из разных отраслей, общественники, сообщает пресс-служба администрации Перми.

Идея создания совета родилась в процессе актуализации стратегии развития Перми.

По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина проект стратегии устойчивого развития Перми должен появиться уже в мае этого года. Рассмотрение и профессиональная оценка проекта стратегии и станут темой первого заседания экспертного совета.

— Заканчивается первый этап работы над стратегией устойчивого развития Перми — это проведение экспертных круглых столов с представителями разных отраслей. На данный момент прошло шесть круглых столов из семи: по вопросам промышленности, медицины, спорта, культуры и молодёжной политики, поддержке малого и среднего бизнеса, образования, социальной защиты. Остался последний — формирование гражданского общества. Документ получается насыщенным, современным, но наша главная задача — сделать эту стратегию понятной не только для власти и экспертов, но и для всех горожан. В ходе круглых столов мне было важно услышать, какие проблемы есть у профессионального сообщества, чтобы сообща находить пути решения, — подчеркнул Алексей Дёмкин.

Совет будет представлять собой коллегиальный совещательно-консультативный орган, который будет давать экспертную оценку принимаемым администрацией города экономическим и социально значимым решениям, а также заниматься выработкой экспертного мнения по актуальным вопросам развития Перми.

Совет будет также рассматривать инициативы граждан и организаций по вопросам развития города, готовить предложения по приоритетным направлениям законодательной и нормотворческой деятельности органов местного самоуправления, давать оценку и делать прогноз последствий принятия наиболее социально значимых муниципальных правовых актов.

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