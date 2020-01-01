Сергей Данилов «Лента» проявляет интерес к сети «Семья» Поделиться Поделиться Твитнуть

«Лента» ведёт переговоры о покупке пермской сети супермаркетов «Семья», входящей в холдинг «ЭКС» бывшего губернатора Прикамья Олега Чиркунова. Об интересе федеральной сети сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, предварительное соглашение о покупке может быть заключено в мае-июне. Актив включает в себя бренды, торговое оборудование и право аренды площадей под магазины. Эксперты оценивают пермскую сеть в 1–3 млрд руб.

Отмечается, что представитель швейцарской Norpexal Holding Аркадий Кац, головной компании холдинга «ЭКС», опроверг информацию о переговорах. «Большая тройка федералов смотрит на все региональные сети. Мы пока переговоров не ведём», — заявил Аркадий Кац.





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