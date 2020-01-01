Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермские школьники стали победителями Всероссийского чемпионата России по интеллектуальным играм Пермь принимает окружную интеллектуальную олимпиаду Поделиться Поделиться Твитнуть

В Санкт-Петербурге 2 и 3 мая прошёл Чемпионат России по интеллектуальным играм среди школьников: соревнования проводились по играм «Что? Где? Когда?» и «Эрудит-квартет» в нескольких возрастных категориях. От Пермского края участвовало восемь команд, и три из них стали абсолютными победителями.

Первое место по «Что? Где? Когда?» среди школьников 7-9 классов завоевала команда «Бахчифонтанский сарай». В возрастной группе 10-11 классов победила команда «Огурец даёт прохладу». «Мишки любого размера» стали лидерами в группе выпускников.

В средней возрастной группе игры «Эрудит-квартет» победителями также стали пермяки — команда «Огурец даёт прохладу».

Все команды-победительницы тренирует педагог дополнительного образования Пермского краевого детского центра «Муравейник» Александр Пономарёв. По его словам, результат оказался намного лучше, чем он предполагал.

Александр Пономарёв, тренер школьников — чемпионов России по интеллектуальным играм:

— Мы, конечно, тренировались, придумывали вопросы, проводили свои игры, но настоящих игр целый год не было из-за коронавируса, и я думал, что мы выступим слабее, чем могли бы. Но оказалось, что другие команды изоляция подкосила ещё сильнее, чем нас!

5 мая в Перми состоялось торжественное открытие заключительного этапа Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди школьников(6+). Олимпиада проходит в шестой раз, но Пермь принимает игры впервые. 168 ребят из 14 регионов приехали бороться за победу в четырёх направлениях олимпиады: «Программирование», интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», «Решение изобретательских задач» и «Робототехника». Пермский край в окружном этапе олимпиады представит команда школьников 8-11 классов из Перми, Пермского района и Соликамска, а в соревнованиях по «Что? Где? Когда?» снова выступят команды «Бахчифонтанский сарай» и «Огурец даёт прохладу».

Как отмечают в Министерстве образования и науки Пермского края, региональные команды традиционно занимают лидирующие позиции в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», а в направлении «Программирование» за последние три года регион в турнирной таблице поднялся на восемь строк.

Соревнования будут проходить 6 мая с 9.00 до 13.00 на четырёх площадках с соблюдением всех мер эпидбезопасности. Все члены региональных делегаций и организаторы олимпиады сдали тесты ПЦР.

Самой масштабной площадкой олимпиады по традиции станет интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»(6+), которая пройдет на заводе Шпагина. Здесь соберутся 14 команд. Председателем жюри выступит магистр игры «Что? Где? Когда?» Виктор Сиднев, обладатель «Хрустальной совы» и звания «Лучший капитан Клуба». Среди членов жюри — организатор пермской «Интеллектуальной кухни» и победитель «Своей игры» Павел Шевченко.

После соревнований Виктор Сиднев и другие члены жюри игры «Что? Где? Когда?» проведут мастер-класс для школьников — любителей интеллектуальных игр.

В технопарке «Кванториум» пройдут соревнования по робототехнике. Председатель жюри — федеральный судья направления «Робототехника», старший преподаватель Института промышленных технологий машиностроения Нижегородского технического университета им. Р.Е. Алексеева Людмила Федосова.

На базе центра «IT-куб», открытого в рамках нацпроекта «Образование», ребята будут бороться за победу в направлении «Программирование». Председатель жюри — директор Центра олимпиадной подготовки по программированию в Саранске Наталья Плотникова.

Решать изобретательские задачи участники будут в центре «Дом научной коллаборации». Председатель жюри — специалист по ТРИЗ четвёртого уровня, кандидат химических наук, член Совета Российской ассоциации ТРИЗ, основатель и директор компании «ДИОЛ» Людмила Семёнова (Новосибирск).

Имена чемпионов и названия команд-победителей станут известны вечером 6 мая.

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