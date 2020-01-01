Сергей Данилов В Прикамье число заболевших COVID-19 почти достигло 55 тысяч человек Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае за минувшие сутки выявлено 102 новых случая заражения COVID-19. Из заболевших 23 человека проходят лечение в больницах, 79 — амбулаторно на дому, сообщают в краевом управлении Роспотребнадзора.

В числе 102 новых инфицированных 42 пациента мужского пола, 60 — женского. Также среди заболевших пятеро детей. Из заразившихся взрослых в возрасте от 15 до 29 лет — 11 человек, от 30 до 49 лет — 22 человека, 41 в возрасте 50-64 и 23 человека старше 65 лет.



Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 54 тыс 958 человек.

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