Сергей Данилов ГК «ЭКС» продала часть площадей ТРК «Столица» Поделиться Поделиться Твитнуть

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Евгений Запискин

ГК «ЭКС» экс-губернатора Прикамья Олега Чиркунова продала 5,5 тыс. кв. м в ТРК «Столица» предпринимателю Эдуарду Бадртдинову. На этой площади размещён магазин сети «Семья», сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Точная стоимость продажи площадей не сообщается. Эксперты издания оценивают сделку, состоявшуюся 29 апреля, в сумму от 250 млн до 500 млн руб.

Переход прав на площадь произошёл путём продажи ООО «Торговый центр на Мира, 41/1», которое управляет конкретными помещениями. При этом учредителем компании осталась структура «ЭКС» — «Пермская торговая сеть регионы».

Напомним, что в 2017 году Эдуард Бадртдинов приобрёл у ГК «ЭКС» другое помещение магазина «Семья», расположенное на ул. Крупской, 39.

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