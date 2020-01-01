Сергей Данилов Сегодня в Перми стартует Кубок Владислава Третьяка Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 5 мая, в УДС «Молот» начнётся розыгрыш (0+) хоккейного Кубка Владислава Третьяка среди юношей до 14 лет. Об этом сообщают в краевом минспорта.

Помимо пермского «Молота» участие в турнире примут питерский СКА, хабаровский «Амур», столичное «Динамо», «Автомобилист» из Екатеринбурга, череповецкая «Северсталь» и другие.

Первым соперником пермяков станет столичное «Динамо». Игра начнётся в 17:30. На 17:00 запланирована торжественная церемония открытия турнира.

На первом этапе команды будут разделены на две группы, в которых проведут по четыре матча. После этого определятся пары полуфиналистов. Призёры и обладатель Кубка Владислава Третьяка станут известны 11 мая.

Игры будут проходить с 10:00 до 19:45 ежедневно. Вход свободный.





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