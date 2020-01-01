Владимир Путин поручил реализовать социальные инициативы, с которыми в его адрес выходила «Единая Россия» Поделиться Поделиться Твитнуть

Президент России Владимир Путин подписал поручения по итогам ежегодного послания Федеральному собранию и определил срок их исполнения. В их числе — пакет социальных предложений «Единой России», сообщает пресс-служба регионального исполкома партии.

Согласно документу с 1 июля по инициативе партии увеличат выплаты беременным женщинам в трудной жизненной ситуации, которые встали на учёт в ранние сроки беременности. Размер пособия составит половину прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ.

Президент также подписал поручение о возврате половины стоимости путёвок в детские лагеря — с таким предложением ранее выступала «Единая Россия». Мера начнёт действовать с 15 мая. Кроме того, глава государства поручил продлить программу туристического кешбэка — до конца 2021 года для всех россиян.

Ежегодно будут дополнительно закупать не менее 4 тыс. школьных автобусов для регионов. Обновление автопарка пройдёт в течение 2021–2024 годов за счёт средств федерального бюджета. Речь идёт о новых автобусах отечественного производства. Потребность в обновлении парка школьной техники озвучил в ходе недавней поездки в Нижегородскую область секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Кроме того, до 2023 года правительству и руководству регионов совместно с «Газпромом» поручено обеспечить бесплатное подключение домов граждан к газу. Речь идёт об уже газифицированных населённых пунктах, в которых газовая труба не доведена непосредственно до домов жителей.

Ранее Андрей Турчак сообщил, что «Единая Россия» составит график бесплатного подключения к газу в регионах. Единую базу с информацией подготовят региональные отделения партии. При этом особое внимание партия уделит пожилым людям и многодетным семьям — им помогут с оформлением необходимых документов.

Ещё одна значимая инициатива партии, которая нашла поддержку главы государства, касается предоставления субъектам РФ инфраструктурных кредитов. Их будут выделять на срок не менее 15 лет и по ставке не более 3% годовых. Средства направят на строительство и реконструкцию объектов транспортной, инженерной, коммунальной, социальной, туристской инфраструктуры, развитие общественного транспорта.

Правительству поручено утвердить до 1 июня порядок отбора проектов, финансируемых с помощью механизма таких кредитов.

По поручению главы государства с 1 июля начнут выплачивать и пособия неполным семьям с детьми от 8 до 17 лет. Необходимые законодательные изменения сразу после послания президента внесла «Единая Россия». Их получат родители, у которых есть решение суда об уплате алиментов, или единственные родители. При этом среднедушевой доход в таких семьях не должен превышать величину прожиточного минимума в регионе.

«Единая Россия» также уже внесла поправки в закон, касающиеся выплат беременным и 100% оплаты больничных родителям детей до 7 лет.

Ирина Ермакова, региональный координатор проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия», председатель пермской региональной общественной организации «Нас много»:

— Мы с коллегами по партийному проекту «Крепкая семья» полгода мониторили ситуацию с поддержкой беременных в разрезе регионов, анализировали, формировали предложения. Важно, что сегодня инициативы общественности поддерживаются президентом и партией «Единая Россия»: в частности будущая мама в сложной жизненной ситуации будет получать дополнительную поддержку от государства.

Также на площадке партпроекта регулярно обсуждаются насущные проблемы родителей. Так, часто у родителей возникают финансовые проблемы при подготовке детей к школе и сложности с уходом на больничный. И эти вопросы отражены в послании президента.

Уже сегодня мы видим, что все инициативы, озвученные президентом в ходе послания, становятся поручениями и запускаются в работу. Значит, все заявленные категории граждан действительно смогут получить поддержку в самое ближайшее время.

Напомним, в ходе ежегодного послания Федеральному собранию президент поддержал ряд социальных инициатив, которые ранее в его адрес направила «Единая Россия». В их числе — оплата больничного в полном размере родителям дошкольников, выплаты беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, бесплатное подключение жителей к газу, выделение льготных бюджетных кредитов регионам на реализацию крупных инфраструктурных проектов, обновление парка автомобилей скорой помощи, увеличение числа мобильных поликлиник и закупка школьных автобусов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.