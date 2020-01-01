В пермских лесах началась противоклещевая обработка Повторно городские леса обработают в начале июня Поделиться Поделиться Твитнуть

В Черняевском участковом лесничестве начался первый этап акарицидной обработки, сообщает пресс-служба администрации Перми.

В первую очередь в лесах краевой столицы будут обрабатываться экологические тропы, места отдыха и прилегающая к ним территория, поясняют в Пермском городском лесничестве. Также противоклещевой обработке подлежат открытые поляны, площадки для выгула собак, остановочные комплексы, расположенные рядом с лесом, и дорожно-тропиночная сеть, ведущая к садам, жилым районам и дачным кооперативам.

С установлением тёплой и сухой погоды будут обработаны городские парки, скверы и кладбища.

В целом обработать планируется почти 700 га леса. Повторная обработка пермских лесных массивов пройдёт в начале июня.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.