Коронавирус: плюс 100 заболевших в Пермском крае Общее число инфицированных приближается к 55 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Прикамье диагностировано 100 новых случаев заражения COVID-19.

В числе заболевших — шестеро детей, 42 мужчины и 58 женщин. Старше 65 лет почти четверть заразившихся — 24 человека.

87 жителей Прикамья проходят лечение на дому, 13 — в больницах.

Общее число инфицированных в Пермском крае на данный момент достигло 54 856 человек.

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